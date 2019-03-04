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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
‘Tırnakçılık’ yöntemi ile iş yerlerini soyan 2 kişi yakalandı İzle

‘Tırnakçılık’ yöntemi ile iş yerlerini soyan 2 kişi yakalandı İzle

-Şahısların adliyeye sevk edilmeleri

Market Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Harekete Geç 

--Detay
--Güvenlik Kamerası Arşiv

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de girdikleri market ve restoranlarda 23 gün içerisinde ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile bin 200 TL para çalan 2 kişi yakalandı. Edinilen bilgilere göre 2-25 Şubat tarihleri arasında Kocaeli’nin İzmit, Başiskele, Körfez ve Gebze ilçelerinde girdikleri 5 market ve restorandan ‘Tırnakçılık’ diye adlandırılan kasiyere ödeme yapmadığı halde para üstü ya da verdiği parayı geri istemesi yöntemi ile toplam bin 200 TL para çaldılar. İş Yeri sahiplerinden arka arkaya gelen ihbarlar üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yan kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde 5 iş yerine giren şahısların aynı kişilerin K.Y. (25) ve E.Ö. (57) isimli şahısların olduğu tespit edildi. Şahısların iş yerlerine gittikleri aracın plakasını tespit eden ekipler, dün öğlen saatlerinde aracın İzmit ilçesinde olduğu bilgisini aldı. Daha sonra harekete geçen ekipler tarafından düzenlenen operasyonla, iş yerlerini ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile soydukları iddia edilen K.Y. ve E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahıslardan K.Y.’nin farklı suçlardan 43, E.Ö.’nün ise 20 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra İzmit Adliyesi’ne sevk edildi.
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