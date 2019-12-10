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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Tırmandıkları zirvede, gördüklerine inanamadılar Haberi

Tırmandıkları zirvede, gördüklerine inanamadılar Haberi

-Dağın zirvesinden bulut denizin görüntüsü

Yarış Dera Bild 

--Diğer detaylar

( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta bir grup dağcı tırmandıkları dağın zirvesinde, karşılaştıkları bulut denizi adeta yeryüzünü kaplayan bulut denizini görünce gözlerine inanamadılar SİVAS

- Sivas’ta bir grup dağcı tırmandıkları dağın zirvesinde adeta yeryüzünü kaplayan bulut denizini görünce gözlerine inanamadılar Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği, federasyonun yıllık planlı faaliyetleri kapsamında 2552 rakımlı Yıldız Dağ’ı zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Etkinliğe 60 dağcı katılırken havanın soğuk ve dağ yüzeyinin karlı olması tırmanıcıları bir hayli zorladı. 60 kişinin katıldığı tırmanışta zirveye sadece 17 dağcı ulaşabildi. Dağcılar, yaklaşık 4,5 saat süren tırmanışın ardından gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Zirvede dağcıları adeta bulut denizi karşıladı. Nadir olarak görülen bu büyüleyici manzarayı kaçırmak istemeyen dağcılar fotoğraf çekilmek için adeta bir birleriyle yarıştı.
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