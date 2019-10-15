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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Tırmanarak 3 evi soyan şahıslar kamerada

Tırmanarak 3 evi soyan şahıslar kamerada

Zanlının emniyetten çıkartılması

Dedektif Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Cep Telefonu 

-Adliyeye götürülmesi
-Zanlının minibüsün üzerine çıkması
-Balkona tırmanarak girmesi
-Eve girmesi

( ADANA )- Adana'da park halindeki araçların üzerine çıkıp tırmanarak girdiği 3 evden yaklaşık 20 bin liralık hırsızlık yapan zanlı tutuklandı- Zanlının evlere tırmanma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi ADANA

- Adana'da park halindeki araçların üzerine çıkıp tırmanarak girdiği 3 evden yaklaşık 20 bin liralık hırsızlık yapan zanlı tutuklandı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Bahçeşehir ve Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde aynı gece meydana gelen olaylarda, Yusuf Faruk G. Süleyman A. ve Zeynep K.'nın 1. kattaki evine park halindeki araçların üzerine çıkıp tırmanmak suretiyle açık olan balkon penceresi ve kapısından girilerek hırsızlık yapıldı. Yusuf Faruk G.'nin evinden pantolonu, Süleyman A.'nın evinden 10 bin lira değerindeki 4 cep telefonu, Zeynep K.'nın evinden ise 2 cep telefonu ve 100 lira para çalındı. Ev sahiplerinin başvuruları üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Hırsızlık dedektifleri adreslere giderek güvenlik kamerası çalışması yaptı. Evlere tırmanarak giren zanlının Eyüp G. olduğu belirlendi. Bu tespitin üzerine polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan zanlı emniyetteki sorgusunda güvenlik kamerasında evlere tırmanarak giren şahsın kendisi olduğunu kabul edip suçu arkadaşının üzerine attı. Eyüp G., "Ahmet isimli arkadaşım bana tırmanarak hırsızlık teklifinde bulundu bende işim olmadığı için kabul ettim. Daha sonrada çaldığımız eşyaları satıp bana 170 lira para verdi. Ben yaptıklarımdan dolayı pişmanım" dediği öğrenildi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı. (FKE-
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