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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Tırların arasında kalan otomobildeki sürücü yaşamını yitirdi - BİLECİK

Tırların arasında kalan otomobildeki sürücü yaşamını yitirdi - BİLECİK

- Otomobilden görüntüler - İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları - Kazaya karışan tır şoförleri ile röportaj - Ölen kişinin yakınlarından görüntülerTırların arasında kalan otomobildeki sürücü yaşamını yitirdiBİLECİK (AA) - Bilecik ’te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında, iki tırın arasında kalan otomobilin sürücüsü öldü.Alınan bilgiye göre, Osmaneli - Bilecik kara yolu Gülümbe rampaları mevkisinde Üzeyir Atasoy'un kullandığı 66 LG 935 tır, havanın yağışlı olması nedeniyle kaydı.Tır, karşı şeritten gelen Gökhan Uçman'ın kullandığı 08 K 0693 plakalı tıra ve sollama yapan Fevzi Bağlan'ın (70) kontrolündeki 11 EN 325 plakalı otomobile çarptı.İki tır arasında kalan otomobilin sürücüsü Fevzi Bağlan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Trafik Kazası Bild Trol 

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