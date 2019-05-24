Tırların arasında kalan otomobildeki sürücü yaşamını yitirdi - BİLECİK
- Otomobilden görüntüler - İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları - Kazaya karışan tır şoförleri ile röportaj - Ölen kişinin yakınlarından görüntülerTırların arasında kalan otomobildeki sürücü yaşamını yitirdiBİLECİK (AA) - Bilecik ’te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında, iki tırın arasında kalan otomobilin sürücüsü öldü.Alınan bilgiye göre, Osmaneli - Bilecik kara yolu Gülümbe rampaları mevkisinde Üzeyir Atasoy'un kullandığı 66 LG 935 tır, havanın yağışlı olması nedeniyle kaydı.Tır, karşı şeritten gelen Gökhan Uçman'ın kullandığı 08 K 0693 plakalı tıra ve sollama yapan Fevzi Bağlan'ın (70) kontrolündeki 11 EN 325 plakalı otomobile çarptı.İki tır arasında kalan otomobilin sürücüsü Fevzi Bağlan, olay yerinde hayatını kaybetti.
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