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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tırlar çarpıştı, yol savaş alanına döndü

Tırlar çarpıştı, yol savaş alanına döndü

- kaza yeri

Karayolları Polis Sağlık Ekibi Bild Trol 

-- kazaya karışan TIR’lar
-- ekiplerin yol açma seferberliği
-- trafiğin kapanması
-- çalışmaların ardından yolun yeniden trafiğe açılması
-- detaylar

( MANİSA )- Ekipler kapanan yolu açmak için seferber oldu MANİSA

- Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki tır, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmaz iken, kaza sebebiyle savaş alanına dönen karayolunda ekipler seferber oldu. Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula’dan İzmir’e giden Cuma Tufan idaresindeki 34 HE 9662 plakalı tır, aynı yönde seyreden Güzel Şimşek idaresindeki 64 FL 227 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tırlardan biri sağ şeritte kalırken, arkadan çarpan diğer tır ise sol şeritte bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sebebiyle D300 karayolu adeta savaş alanına döndü. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi, polis, itfaiye ve karayolları ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmaz iken, önünde seyreden tıra arkadan çarpan tırın parçaları yola savruldu. Hurdaya dönen tırdan dökülen mazotlar ise, karayoluna saçıldı. Ekipler kapanan yolu açmak için seferber oldu Kaza sebebiyle kapanan İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde ekipler adeta seferber oldu. Hurdaya dönen tırdan dökülen mazotla kayganlaşan yolda, başka bir kaza yaşanmaması için seferber olan karayolları ile Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekiplerine, Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri de yardım etti. Eline süpürgeler ile kürekleri alan polisler, karayolları ekiplerinin kumlama çalışması yaptığı yolda, mazot dökülen bölümü temizledi. Kaza sebebiyle yaklaşık 2 saat trafik ara ara seyrederken, kazaya karışan tırların yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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