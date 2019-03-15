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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Tırla otomobil çarpıştı... Kaza sonrası araçlar alev alev böyle yandı: 2 yaralı

Tırla otomobil çarpıştı... Kaza sonrası araçlar alev alev böyle yandı: 2 yaralı

Uzaktan Yanan araçların görüntüsü

İlk Müdahale Sağlık Ekipleri Trol 

-İtfaiye erlerinin yanmış araçları soğutma anları
-olay yerinden görüntüler

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de Adana-Şanlıurfa otoyolunda çarpışan TIR’la otomobil alev alev yandı. Kazada iki kişi yaralandı. Kaza, Düziçi gişelerine gişeleri mevkiinde meydana geldi. İdeaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen 31 K 2366 plakalı otomobil aracın kontrolünü kaybederek aynı yönde gitmekte olan Ahmet Köylü yönetimindeki 80 GU 797 plakalı TIR’a yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı. Sürücüler kendi imkanları ile araçlarından çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve Osmaniye Belediyesi itfaiyesi geldi. İtfaiye erlerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yaralılara olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine Kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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