Tırla hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - KOCAELİ İzle
- Kaza yerinden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yaralıları araçlardan çıkarması - Ambulans ekiplerinin yaralılara müdahalesi - Kazayı gören vatandaşla röportajTır ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde, tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yolun karşısına geçen Şaban A. idaresindeki 41 ACA 224 plakalı tır, Mevlüt T'nin (37) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra yan yattı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Araçlarda sıkışan sürücüler, tırda bulunan Hayrettin T. ile hafif ticari araçtaki ismi öğrenilemeyen bir kadın, itfaiye ekiplerince bulundukları yerlerden kurtarıldı.Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü ile ismi öğrenilemeyen kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.Çarpışma nedeniyle tırdan sızan yağ nedeniyle çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Kurtuluş Bulvarı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
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