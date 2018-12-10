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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tırla çarpışan traktör ikiye ayrıldı

Tırla çarpışan traktör ikiye ayrıldı

TRAKTÖRDEN GÖRÜNTÜ

Acil Servis Hastane Çarpışan Traktör 

-BAHÇEYE GİREN TIR
-POLİSLERDEN GÖRÜNTÜ

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de tali yoldan çıkan traktör, tırla çarpıştı. Tır bahçe duvarına girerken traktör ikiye ayrıldı. Kazada traktör sürücüsü yaralandı. Kaza Niğde-Adana karayolu Sazlıca beldesinde meydana geldi. Turgut Y. (68) yönetimindeki 51 KZ 380 traktör iddiaya göre ana yola çıktığı esnada Şaban Ü. Yönetimindeki 42 ESP 14 plakalı tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye ayrıldı. Traktör sürücüsü Turgut Y. Olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekipleri tarafından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı. Tır ise yol kenarında bulunan bahçe duvarına çarparak kullanılamaz hale geldi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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