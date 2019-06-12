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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tırla çarpışan tarım aracındaki yaşlı çift yaralandı

Tırla çarpışan tarım aracındaki yaşlı çift yaralandı

HASTANEYE KALDIRILAN YAŞLI ÇİFT

Tarım Yaşlı Çift 

-KAZA YERİ FOTOĞRAFLI GEÇİŞ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tır ile ’pat pat’ diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu yaşlı çift yaralandı. Kaza, Kozyörük yolu üzeri Tekke Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol ayrımından çıkış yapan Ömer S. (73) yönetimindeki tarım aracı ile Türker İ.’nin kullandığı 59 LG 235 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada sürücülerden Ömer S. ve yanında bulunan eşi Nuriye S. (70) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’nde kaldırılan yaşlı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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