Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - İZMİR İzle

Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - İZMİR İzle

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan tır ve otomobil - Görgü tanığının konuşması İzmir 'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiİZMİR (AA) - İzmir 'in Kemalpaşa ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.Halil İbrahim Eker'in (43) kullandığı 35 Y 8317 plakalı otomobil, Bağyurdu Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritte Tevfik Özdemir yönetimindeki 16 ABC 103 plakalı tırla çarpıştı.Otomobilde sıkışan ve olay yerinde hayatını kaybeden Eker'in cesedi, Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kaza sebebiyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan kara yolu, ekiplerin çalışmaları sonrası yeniden trafiğe açıldı.

Bild Direksiyon 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı