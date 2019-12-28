Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - İZMİR İzle
- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan tır ve otomobil - Görgü tanığının konuşması İzmir 'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiİZMİR (AA) - İzmir 'in Kemalpaşa ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.Halil İbrahim Eker'in (43) kullandığı 35 Y 8317 plakalı otomobil, Bağyurdu Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritte Tevfik Özdemir yönetimindeki 16 ABC 103 plakalı tırla çarpıştı.Otomobilde sıkışan ve olay yerinde hayatını kaybeden Eker'in cesedi, Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kaza sebebiyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan kara yolu, ekiplerin çalışmaları sonrası yeniden trafiğe açıldı.
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