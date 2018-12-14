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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Tırla çarpışan lüks otomobil yandı: 1 yaralı - SAMSUN

Tırla çarpışan lüks otomobil yandı: 1 yaralı - SAMSUN

- Tırla lüks otomobilin çarpışması - İtfaiye ekiplerinin yanarak hurdaya dönen otomobilde soğutma çalışması yapması Samsun 'da tırla çarpışan lüks otomobil yandı: 1 yaralıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Tekkeköy ilçesinde tırla lüks otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Remzi Görür'ün kullandığı 37 RD 018 mermer yüklü tır, Samsun - Ordu kara yolu Gelemen mevkisindeki kavşakta Uğur Gümüş idaresindeki 55 ABB 891 plakalı lüks otomobille çarpıştı.Savrulan otomobil alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.Kazada, otomobil sürücüsü Gümüş yaralandı.Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Gümüş'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Samsun 'un Ordu istikametinde trafiğe kapatılan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Hastane Bild Lüks Otomobil 

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