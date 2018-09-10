Tırıvırıya dolanan balıkçıl vatandaşların yardımıyla kurtarıldı - ORDU İzle
- Duyarlı vatandaşın tırıvırıya dolanan balıkçılı kurtarması - Kuşun uçması ORDU (AA) - Ordu 'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya kanyonunda tırıvırıya dolanan balıkçıl kuş, duyarlı vatandaşların yardımıyla kurtarılarak doğaya salındı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kardeşler Mahallesi'nde bulunan Küpkaya kanyonunda, oltalarıyla balık tutan vatandaşlar, bir balıkçıl kuşun tırıvırıya dolandığını fark etti.Bunun üzerine balıkçılı kıyıya çıkaran vatandaşlar, kuşu tırıvırıdan kurtarmayı başardı.Bir süre kuşla yakından ilgilenen vatandaşlar daha sonra balıkçılı doğaya geri saldı.Balıkçıla yardım eden vatandaşlardan Fedayi Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıl kuşun kendi doğasında, kendi yerinde avlandığı sırada, vatandaşlar tarafından kanyona atılan tırıvırıya dolandığını söyledi.
Tırıvırı nedeniyle balıkçılın uçamadığını ifade eden Bayram, "Erken fark ederek balıkçılı bulunduğu durumdan kurtardık. Çok şükür ciddi bir yarası yoktu. Belki geç kalsaydık kuş ölebilirdi." dedi. Bayram, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet ederek, dere ve ırmak yataklarına tırıvırıların atılmamasını istedi.