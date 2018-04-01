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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Tırını polisin üzerine sürdüğü iddia edilen sürücü gözaltına alındı - KONYA

Tırını polisin üzerine sürdüğü iddia edilen sürücü gözaltına alındı - KONYA

- Durdurulan tırın sürücüsü A.K, polislere direnmesi - Tırın sürücüsü A.K'nın alkol kontrolü yaptırmak istememesi - Sürücünün gözaltına alınmasıTırını polisin üzerine sürdüğü iddia edilen sürücü gözaltına alındıKONYA (AA) - Konya 'nın merkez Selçuklu ilçesinde kullandığı tırı polis ekibinin üzerine sürdüğü iddia edilen sürücü gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, A.K'nin kullandığı tırı, Horozluhan Mahallesi İstikamet Caddesi'nde devriye görevi yapan polislerin üzerine sürdüğünün bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.Durdurulan tırın sürücüsü A.K, polislere direnince tartışma yaşandı.Alkol kontrolü yaptırmak istemeyen sürücü gözaltına alındı.Daha önce de ehliyetine alkollü arkaç kullanmaktan el konulduğu belirlenen A.K'ye 2 bin 870 lira para cezası uygulandı.

Polis Para Cezası Bild Trol 

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