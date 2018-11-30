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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Tırında kaçak sigara, iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirildi

Tırında kaçak sigara, iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirildi

Tırdan görüntü

Uyuşturucu Akalan İç Çamaşırı Polis Ekipleri Kaçak Sigara 

-Polisin tırı araması
-Polisin çuvallar içinde sigarayı bulması
-Detaylar

( AKSARAY )- Aksaray’da plakasını boyayarak doğu illerinden batı illerine kaçak sigara sevkiyatı yapanken 51 bin paket kaçak sigarayla yakalanan tır sürücüsünün iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirildi AKSARAY

- Aksaray’da plakasını boyayarak doğu illerinden batı illerine kaçak sigara sevkiyatı yapan tır sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. 51 bin paket gümrük kaçağı sigarayla yakalanan sürücünün iç çamaşırında da esrar ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, plakasının boyandığını fark ettiği Eyüp Ali D. idaresindeki 63 L 1700 plakalı tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden de şüphelenen KOM ekipleri tırda geniş çaplı arama yaptı. Yapılan aramada tırın dorsesinde 48 çuval halinde 51 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücünün üzerinde arama yapan polis ekipleri, sürücünün iç çamaşırında 40 gram gelen esrar, 1 gram metanfetamin ve 2 adet zıvana tabir edilen esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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