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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Tırın üzerindeki vinç yoldaki aracın üzerine devrildi - İSTANBUL

Tırın üzerindeki vinç yoldaki aracın üzerine devrildi - İSTANBUL

- Olay yerinden detaylar - Kamyonet sürücüsünün açıklamalarıTırın üzerindeki vinç yoldaki aracın üzerine devrildi - Vincin üzerine düştüğü kamyonetin sürücüsü yara almadan kurtulduİSTANBUL (AA) – Küçükçekmece’de seyir halindeki tırın taşıdığı vinç, aynı istikamette ilerleyen kamyonetin üzerine düştü. Kazada, hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü yara almadan kurtulurken, trafikte yoğunluk oluştu.Alınan bilgiye göre, TEM güney yan yolda seyir halindeki vinç yüklü 34 DAZ 25 plakalı tırın sürücüsü, bağlantı yolunda virajı aldığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan tırın üzerindeki tonlarca ağırlıktaki vinç, aynı istikamette seyir halinde olan Cemil Güler’in kullandığı 34 JT 4840 plakalı kamyonetin üzerine düştü.Kazada, kamyonette ağır hasar oluşurken, sürücü Güler, yara almadan kurtuldu.Kaza nedeniyle yan yol Ankara istikametinde trafik aksadı.

Direksiyon Trol 

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