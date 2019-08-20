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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Tırın taşıdığı 22 ton ağırlığında mermer blok otoyolun ortasına düştü

Tırın taşıdığı 22 ton ağırlığında mermer blok otoyolun ortasına düştü

Düşen mermer bloktan görüntü

Polis Sağ ve Sol Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Mermer bloğun yol ortasındaki fotoğrafları
-Mermer blogun vinç yardımı ile kaldırılıp tıra yüklenmesi
-Trafik polisleri ve yoldan genel görüntü
-Mermer bloğun düştüğü yerden görüntü

( DENİZLİ )- Denizli’de akıllara durgun veren olay- Mermer bloğun tırdan düştüğü anda arkasında araç olmaması olası facianın önüne geçti DENİZLİ

- Denizli’de 22 ton ağırlığındaki mermer blok seyir halindeki tırdan otoyola düştü. Denizli-Ankara karayolunda yaşanan olayda mermer bloğun düştüğü anda arkasında araç olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Akıllara durgunluk veren olay, Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi’nde meydana geldi. Denizli’den, İzmir’e mermer blok taşıyan Osman S., idaresindeki 20 JA 133 plaklı tırın taşıdığı ve yaklaşık 22 ton ağırlığındaki mermer blok Pınarkent Kavşağı yakınlarında dorseden bir anda karayoluna düştü. Arkadan gelen sürücülerin uyarması ile tır sürücüsü Osman S., aracı park ederek durumu anlamaya çalıştı. Mermer bloğun düştüğü anda arkasında her hangi bir aracın olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Olayın ardından bölgeye çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri ise yolda kaza yaşanması için güvenlik önlemi aldı. Yolun ortasındaki mermer bloğun kaldırılması için vinç gelmesi beklenirken bu sırada polis ekipleri de yolda araç trafiğini mermer bloğun sağ ve sol tarafından sağlamaya çalıştı. Mermer blok vincin gelmesi ile yaklaşık yarım saat sonra yol ortasında kaldırılarak önce yol kenarına ardından olay yerine çağrılan 20 AAK 840 plakalı başka bir tıra yüklendi. Denizli-Ankara karayolunda yaşanan olayda her hangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmazken, olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı.
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