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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tırın lastiğinden kaçak sigara çıktı - ADANA

Tırın lastiğinden kaçak sigara çıktı - ADANA

- Tırın lastiğinin incelenmesi - Lastikten kaçak sigaraların çıkması - Ele geçirilen kaçak sigaralarTırın lastiğinden kaçak sigara çıktı - Adana 'da şüphe üzerine durdurulup aranan 3 araçta gümrük kaçağı 2 bin 965 paket sigara ele geçirildi - Sigaraların bir bölümü tırın lastiğine gizlenmiş olarak bulunduADANA (AA) - Adana 'da üç ayrı araçtan, bir bölümü tır lastiğine gizlenmiş şekilde, toplam 2 bin 965 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanındaki uygulama noktasında şüpheli araçlara yönelik denetim yaptı.Ekip, şüphe üzerine durdurduğu 3 araçta gümrük kaçağı 2 bin 965 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaraların bir bölümü tırın lastiğine gizlenmiş olarak bulundu.Bunun üzerine araçların sürücüleri S.C, F.B. ve Ş.D. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol İncirlik Sigara Şüpheli Araç Kaçak Sigara 

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