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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tırın hurdaya döndüğü kazadan yara almadan kurtuldu - DÜZCE

Tırın hurdaya döndüğü kazadan yara almadan kurtuldu - DÜZCE

- Kaza yerinden detaylarDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde, tırın hurdaya döndüğü kazada sürücü yara almadan kurtuldu.Alınan bilgiye göre, D - 010 Düzce - Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Akkaya köyü mevkisinde Abdulkadir Y. (55) idaresindeki 34 NT 7018 plakalı tır ile İsa S'nin (35) kullandığı 14 AAH 439 plakalı tıra arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen tırdan sürücü yara almadan çıktı.Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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