Tırın hafif ticari araca çarpma anı kamerada



- Kahramanmaraş’ta 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında kırmızı ışıkta geçen TIR'ın hafif ticari araca çarpması ve sonrası mobese kamerası tarafından kaydedildi. Kahramanmaraş’ta dün doğu çevre yolunda meydana gelen kaza, mobese tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Okan E.’nin idaresindeki 06 FL 5268 plakalı Kızılay aracı, kavşaktan sola döndüğü sırada, yolun ters ve karşı yönünden gelen 73 SA 394 plakalı Serkan S.’ yönetimindeki TIR, kırmızı ışıkta geçerek Kızılay aracına çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle TIR ve araç yola savrulurken, kaza sonrası araçta bulunan Okan E. ve Gökhan F. yaralandı. Kazada yaralanan 2 kişi sıkıştıkları araçtan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Gökhan F.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

