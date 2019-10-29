Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Tırın çarptığı otomobil ikiye bölündü: 1 ölü Haberi

Tırın çarptığı otomobil ikiye bölündü: 1 ölü Haberi

Otomobilden görüntüler

Bild 

-Kaza yerinden görüntüler
-Ekiplerden görüntüler
-detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Develi ilçesinde tırın çarptığı otomobil ikiye bölünürken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Develi Çeyreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet S. yönetimindeki 52 KA 51 plakalı otomobil, Yunus B. yönetimindeki 06 BB 4405 plakalı tırın önüne çıktı. Tırın çarpması sonucu otomobil ikiye bölünürken sürücü Mehmet S., ağır yaralandı. Mehmet S., kaldırıldığı Develi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. İkiye bölünen otomobil de, çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Ankarada Trafik Kazası: 2 Ağır YaralıAnkarada Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Otomobilde Basıldılar!Otomobilde Basıldılar!
Dönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet GetirdiDönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet Getirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı