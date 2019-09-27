Tırın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - AYDIN

- Olay yeri - Kaza yapan motosiklet - Kaza yerindeki vatandaşlar Aydın 'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü öldüAYDIN (AA) - Aydın 'ın Çine ilçesinde tırın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tır, Aydın - Muğla kara yolu Kuruköy Mahallesi'nde Hasan Şahin (40) yönetimindeki 09 C 3255 plakalı motosiklete çarparak kaçtı.Kaza yerinde hayatını kaybeden Şahin'in cenazesi Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Tır sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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