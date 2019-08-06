Tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - KASTAMONU
- Tırın çarptığı motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesi - Kaza yerinden detaylar - Kaza yapan araçlardan detaylarTırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Tosya ilçesinde, tırın çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.Kemal Kule (54) yönetimindeki 37 KK 002 plakalı mıcır yüklü tır, uluslararası D - 100 kara yolu Çevlik köyü kavşağında, Recep Odun (84) yönetimindeki 37 KL 654 plakalı motosiklete çarptı.Kazada, motosiklet sürücüsü Odun olay yerinde hayatını kaybetti.Kazada devrilen tırın dorsesindeki mıcır yola dökülürken, Uluslararası D - 100 kara yolunun Samsun - İstanbul yönünedeki ulaşım da bu nedenle bir süre sağlanamadı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım