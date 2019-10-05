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05 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tırın çarpıp yamaca sıkıştırdığı aracın sürücüsü ölümden döndü

Tırın çarpıp yamaca sıkıştırdığı aracın sürücüsü ölümden döndü

Kaza yapan araçlardan görüntü

İsaf Trafik Kazası Direksiyon 

-Detaylar

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük-Yenice karayolunda meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü ölümden döndü. Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabük-Yenice karayolu Bolkuş mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametinden Yenice istikametine seyir halinde olan Berkan B. idaresindeki 67 EL 607 plakalı tır havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen Mustafa Dayı idaresindeki 67 AB 275 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle dönen Tır, ticari aracı yolun yamacına sıkıştırdı. Meydana gelen kazada ön tarafı ezilen hafif ticari aracın sürücüsü sıkıştı. Ölümden dönen sürücü diğer sürücülerin yardımıyla çıkarılarak özel araçla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün Şirinköy köyünde muhtarlık yaptığı ve misafirlerini karşılamak için yola çıktığı öğrenildi. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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