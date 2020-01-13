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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tırın arkasında kalan işçi hayatını kaybetti

Tırın arkasında kalan işçi hayatını kaybetti

Tır ile depo kapısına sıkışan işçiden detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Polis Bild Avcılık Sağlık Ekipleri Irak 


- Rusya'da depoya yanaşan tırın arkasında kalan ve şoförün fark etmediği işçi hayatını kaybetti. Rusya’nın Ekaterinburg kentinde bulunan Lane Prokhodnaya caddesinde toptan mağaza deposuna mal getiren bir yük tırı, depoya yanaşırken deponun kapılarını açan işçiyi, tırın kasası ile depo kapısı arasına sıkıştırarak hayatını kaybetmesine neden oldu. İşçi, sağlık ekipleri olay yerine gelmeden hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polisler olaya ilişkin inceleme başlatırken, sürücüsünün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Savcılık makamları ise soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
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