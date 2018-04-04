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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tırın altında kalarak bacağı kopan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Tırın altında kalarak bacağı kopan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Dün geçilen haberin arşiv görüntüleri

Yaşlı Kadın Hastane Kırmızı Işık Yaralı Kadın 

-Olay yerinden görüntü
-Tır
-Tırın altında kalan yaralı kadından görüntü
-Yaralı kadının sevk edilmesi
-Hayatını kaybeden kadının fotoğrafı
-Detay

( KONYA ) - KONYA

- Konya’da minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken tırın çarpması sonucu ayağı kopan 75 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Konya-Ankara karayolu Kırkahvesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekledikten sonra yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden H.T. idaresindeki 42 GA 400 plakalı tır, minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Yeter Kiliç'e (75) çarptı. Tırın altında kalan yaşlı kadının sol bacağı üzerinden tekerin geçmesiyle dizinin altından koptu. Kulu Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilen Yeter Kiliç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (ÖK-AH-
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