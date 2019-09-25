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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tırın altında kalan kişi yaralandı - BOLU

Tırın altında kalan kişi yaralandı - BOLU

- Yaralıya müdahale edilmesi ve ambulansa taşınması - Olay yeri detaylar Bolu 'da trın altında kalan kişi yaralandıBOLU (AA) - Bolu 'da geri manevra yapan trın altında kalan kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Doğancı Mahallesi Mudurnu Caddesi'nde geri manevra yapan Murat K. idaresindeki 34 FL 8327 plakalı tır bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen Ferhat D'ye çatı.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü ve vatandaşların yardımı ile tırın altında kalan Ferhat D. çıkartılarak ambulansa taşındı.Ağır yaralanan Ferhat D. sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık Ekipleri 

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