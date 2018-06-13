Tırın altına giren minibüsten sağ çıktılar - SAKARYA
- Bir yaralının sedye ile taşınması - Minibüste sıkışan çocuğun itfaiye ekiplerince çıkarılması - Yaralıların ambulansa taşınması - Kazaya karışan araçlardan detaylar - Ekiplerin çalışmalarından detaylar Tırın altına giren minibüsten sağ çıktılar - Anadolu Otoyolu'nda minibüsün tırın altına girdiği kazada 2 kişi yaralandıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Hendek ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda tırın altına giren minibüste sıkışan iki kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden Feyyaz Durmaz idaresindeki 34 LB 3208 plakalı minibüs, Hendek ilçesi mevkisinde önünde seyreden ve İpsala Sınır Kapısı'na gittiği öğrenilen Zurab Gogoladze'nin kullandığı GPC - 101 plakalı tıra çarptı.Çarpmanın etkisiyle büyük bölümü tırın altına giren minibüsteki sürücü ve Furkan Durmaz (14) araç içerisinde sıkıştı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkarılarak, sağlık personelince Akyazı ve Hendek ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle çift şeritten sağlanan ulaşım, minibüsün kaldırılmasıyla normale döndü.