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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tırın altına giren aracın sürücüsü ağır yaralandı - EDİRNE Haberi

Tırın altına giren aracın sürücüsü ağır yaralandı - EDİRNE Haberi

- Kazadan görüntüler - Tır sürücüsü Kadir Yılmaz'ın açıklamasıTırın altına giren aracın sürücüsü ağır yaralandıEDİRNE (AA) - Edirne 'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Edirne - Kapıkule Otoyolu İstanbul istikameti Doğu Kavşağı mevkisinde E.K.'nın kullandığı 22 LJ 589 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden K.Y. idaresindeki 33 BYE 49 plakalı tıra arkadan çarptı.Çarpmanın şiddetiyle otomobilin bir kısmı tır dorsesinin altına girdi. Kazada ağır yaralanan E.K, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Trafik ekiplerinin ilk incelemesinde otomobilin kaza esnasında 160 kilometre hızla seyrettiği ve sürücünün emniyet kemerini ikaz sesini susturma amacıyla arkadan taktığı belirlendi.Tır sürücüsü K.Y. gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın bir anda meydana geldiğini söyledi.

Kaza sırasında kendi şeridinde seyrettiğini belirten K.Y. "Ben kendi şeridimde 80 - 85 kilometre hızla gidiyordum. Arkama baktım ki otomobil tırın altına girmiş. Çok hızlı geliyordu. Acil fren yapmadım daha da kötü olur diye. Uygun şekilde hemen durup ekiplere haber verdim. Yükümü Bulgaristan'a bırakmıştım Mersin'e dönüyordum." şeklinde konuştu.
Kazaya karışan otomobilin olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Emniyet Kemeri Sağlık Ekipleri Irak Tır Dorsesi 

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