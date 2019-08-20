Tireliler lösemi hastalarına umut için bir araya geldi İzle

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( İZMİR ) İZMİR



- Tire Kaymakamlığının Şebnem Köseoğlu ve binlerce lösemi hastası için organize ettiği kan bağışı ve kök hücre kampanyası dün Tire Kaymakamlığı bahçesinde başladı.

Sabah saatlerinde Ödemiş Kızılay Bölge Müdürlüğüne ait kan aracı Kaymakamlık bahçesine geldi. Kısa sürede faaliyete başlayan Kızılay yetkilileri, Tirelilerin kan bağışını kabul etmeye başladı.

Tire Kaymakamlığının günler öncesinden duyurusunu yaptığı kampanyaya Tireliler ilgi gösterdi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Kaymakamlık bahçesine gelen vatandaşlar kanlarını lösemi hastalarına umut olmak için bağışladı. Pazartesi başlayan kampanya bugünde gün boyu devam edecek. Kampanyaya destek veren Tire İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge de kan bağışı kampanyasına katılarak lösemi hastalarına destek için geldiğini söyleyip tüm lösemi hastalarına acil şifalar diledi. Kan bağışı kampanyası ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tire Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, “Tire Kaymakamlığı olarak lösemi hastalarına umut olabilmek adına böyle bir kampanya düzenledik. Kampanyamızı sosyal medyada verdiği anlamlı mesajla dikkatleri üzerine çeken ve tüm ülkeyi harekete geçiren Şebnem Köseoğlu ve binlerce Şebnem için düzenledik. Şebnem Köseoğlu Alanya AHEP Üniversitesinde Öğretim Görevlisi. Alanya Kaymakamlığım döneminde benim başkanlığını yürüttüğüm kurumun başarılı bir eğitmeni. Kendisi geçtiğimiz yıl lösemiye yakalandı. Azmi sayesinde bu amansız hastalığı yenmeyi başardı. Ancak geçtiğimiz haftalarda hastalığı yeniden nüksetmiş. Onun tekrar hastalığını yenebilmesi bizlere bağlı. Biz de bu insani yardım çağrısına kayıtsız kalamazdık. Bugün ve yarın Kaymakamlık bahçesinde Şebnem ve bu hastalığa yakalanmış binlerce şebnem için kan bağışı kampanyasını başlattık. Tüm Tirelileri kampanyaya destek için kök hücre ve kan bağışına bekliyoruz. Şifa bekleyen hastalara destek olalım, hayat kurtaralım” dedi.

(YFŞ-CA-

