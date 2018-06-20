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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tirebolu'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı - GİRESUN

Tirebolu'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı - GİRESUN



: - Tirebolu'da trafik kazası - 3 ölü, 1 yaralı - Kaza yapan araçtan görüntü - Aracın çekiciyle götürülmesi Giresun 'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralıGİRESUN (AA) - Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Yılgın köyü mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 LJ 4687 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalına çarptı.Kazada otomobilde bulunan Ömer Ozan (24), Mustafa Aksoy (23), Yunus Emre Şakar (24) ile Serkan Yalovalı (25) yaralandı. Yaralılar Espiye ve Tirebolu Devlet ile Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tedavi altına alındı.Yaralılardan Ömer Ozan, Yunus Emre Şakar ve Serkan Yalovalı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kazayla ilgili soruşturmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Trafik Kazası Bild Su Kanalı 

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