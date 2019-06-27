Tire'de makilik yangını - İZMİR

- Yangının çıktığı makilik alandan görüntüler - Söndürme çalışmalarından detaylar - Helikopterle söndürme çalışmasından detaylar - Mahalle sakini ile röportaj İzmir 'de makilik yangını - Tire'de çıkan ve kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alan hasar gördüİZMİR (AA) - İzmir 'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.Alınan bilgiye göre Işıklı Köyü Başdere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın makilik alanda hızla yayıldı.Yerleşim alanlarını tehdit eden yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 20 arazöz ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etti.Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık makilik alanın hasar gördüğü öğrenildi.
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