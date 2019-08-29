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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tire'de bir apartmanın çatısı alev alev böyle yandı

Tire'de bir apartmanın çatısı alev alev böyle yandı

yangından alevli görüntüler

Talak Kalaba Yangına Müdahale Trol 

-ekiplerin yangına müdahalesi
-detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen olayda, bir apartmanın çatısında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Olay, Tire’de çarşı merkezine yakın olan İsmail Taşlı Caddesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde apartmanın çatısında çıkan yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, alevler kısa süre içinde binanın çatısını sardı. Tire’nin pek çok noktasından görülebilen alevler, büyük paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre içerisinde boşaltılan binada bulunan yatalak bir hasta ise itfaiye ekibinin yoğun çabasıyla çıkarılarak, 112 ambulansıyla Tire Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olay yerinde toplanan büyük kalabalığın arasında güçlükle çalışan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ettiler. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın sonucunda apartmanın çatısı tamamen küle döndü. Alt dairelere sıçramadan söndürülen yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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