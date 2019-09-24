Tırdan gelin arabası hayalini düğününde gerçekleştirdi

--TIR’dan ve çevreden detaylar

--Düğün töreninden detaylar

--Damat Semih İpek Röp.



( RİZE - ÖZEL)- Alışılmışın dışında bir gelin arabası- Rizeli TIR’ı gelin arabası yaptı RİZE



- Rize’nin Fındıklı ilçesinde dünya evine giren çiftler, gelin arabalarını alışılmışın dışında bir araç yaparak TIR ile düğün salonuna geldi. Rize’nin Fındıklı ilçesinde dünya evine giren İlknur ile Semih İpek çifti, düğün salonuna gelin arabası şeklinde süslenmiş TIR ile gelince salonda bulunan davetliler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Çocukluğundan bu yana hep gelin arabasının TIR olması hayaliyle yaşayan damat Semih İpek yıllarca düşündüğü hayalini gerçeğe dönüştürme fırsatı yakaladı. Düğün salonuna dorsesi çıkartılmış TIR ile gelen çiftin aracının önünde ise “Sevdamız hiç bitmesin, tırcının borcu gibi” sözünü yazdı. Gelin İlknur İpek’in de son ana kadar haberinin olmadığı olayda, damadın kuaför önüne TIR ile yanaşması hem gelini hem de çevrede bulunan vatandaşları şaşırttı. Gelin arabasının salona gelmesiyle davetliler kapıda bu anı cep telefonlarınla ölümsüzleştirerek hatıra fotoğrafı çektiler. Bu anlar çevredeki insanlar tarafından ilgiliyle takip edildi. Çocukluğundan bu yana TIR’lara olan ilgisini ifade eden damat İpek, şehir içerisinde herkes tarafından ilgiyle karşılandıklarını belirtti.

Damat İpek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Çocukluğumdan bu yana hep hayal ettiğim TIR’dan gelin arabamın olmasıydı. Bu araçlara karşı hep bir ilgim olmuştur. Hayatımın bir döneminde TIR şoförlüğü yaptım. Eşimin haberi yoktu bunu son dakikaya kadar kendisinden sakladım ve sakladığımda iyi oldu kendisi güzel bir sürprizle karşılaştı. Şehir içerisinde konvoy yaparken görenlerin beğenisini topladık.”

