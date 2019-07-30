Tırdan düşen damacanalar kazaya neden oldu - İSTANBUL İzle
- Kaza yerinden görüntüler - Sürücüler ile röportaj - Kaza sonrası vatandaş kamera görüntüsüTırdan düşen damacanalar kazaya neden oldu - Kemerburgaz Yolu'nda seyir halindeki tırdan düşen damacanalar nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldiİSTANBUL (AA) - Kemerburgaz Yolu'nda meydana gelen kazada yola savrulan damacanalar nedeniyle altı aracın karıştığı kaza oluştu.Alınan bilgiye göre, Kemerburgaz Yolu Hasdal istikametinde seyir halindeki 34 VE 4937 plakalı TIR'ın taşıdığı sular yola savruldu. Yoldaki diğer araçların sürücüleri tüm çabalarına rağmen yoldaki damacanalara çarpmaktan kurtulamadı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Altı aracın hafif şekilde hasar aldığı kazada yaralanan olmadı.Kazazede Alev Yazaroğlu, "İçindeki su damacanaların savrulduğunu biz gördük. Çünkü su damacanalarını sadece bir branda tutuyordu. Bir perde gibi yıkıldı üzerimize. ön taraftaki hanımefendinin aracının üzerine yıkıldı. Hanımefendi kaçmak için benim aracıma doğru geldi. Ben de bariyerler aracın arasında sürüklendim." dedi. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, damacanaların toplanılmasının ardından ardından normale döndü.
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