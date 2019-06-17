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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tırdan dökülen yağ kazaya neden oldu: 3 yaralı Haberi

Tırdan dökülen yağ kazaya neden oldu: 3 yaralı Haberi

Kaza sonrası araçlar ve dökülen yağ (amatör kamera)

Amatör Kamera Kamera Amatör Direksiyon Trol 

-Kaza sonrası karayolunda ekiplerin çalışması
-Yolun kontrollü şekilde trafiğe açılması

( HATAY )- Hatay'da dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil karşı şeride geçerek başka bir otomobile çarptı HATAY

- Hatay’da, arızalanan tırın hidrolik hortumunun patlamasıyla yağlar karayoluna döküldü. Kayganlaşan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybolan bir otomobil karşı şeride geçerek başka bir otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Antakya-İskenderun Karayolu Topboğazı mevkiinde meydana geldi. Ercan Uslu hakimiyetindeki 31 ABY 815 plakalı tırın hidrolik hortumu patladı. Tırdan dökülen hidrolik yağ nedeniyle o sırada yolda seyreden Hasan Binici yönetimindeki 31 KR 097 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritte ilerleyen Abdullah Milish idaresindeki 31 AAN 873 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası takla atan otomobilin sürücüsü Hasan Binici ve araçta bulunan Ahmet Abbasoğlu ile diğer aracın sürücüsü Suriye Uyruklu Abdullah Milish, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolu 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Karayolu, ekiplerin temizleme çalışmaları ve kaza yapan araçların kaldırmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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