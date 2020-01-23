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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Tırdan 9 bin 900 paket kaçak sigara çıktı İzle

Tırdan 9 bin 900 paket kaçak sigara çıktı İzle

Polisin saman torbaları arasında arama yapması

İncirlik Köpek Narkotik Sigara Kaçak Sigara 

-Torbaların arasında sigarayı bulması
-Sigaraları çıkarması
-Samanların boşaltılması

( ADANA )- Adana'da narkotik köpeği "Tiryaki" ile yapılan aramada piyasa değeri 150 bin lira olan 9 bin 900 paket kaçak sigara bulundu ADANA

- Adana polisi piyasa değeri 150 bin lira olan 9 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanında uygulama yaparken bir tırdan şüphelenip durdurdu. Tırda yapılan hassas burunlu "tiryaki" isimli köpekle birlikte yapılan aramada saman çuvallarının arasına gizlenmiş halde 9 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Piyasa değeri 150 bin lira olan sigaraya polis el koyarken F.A. isimli zanlı gözaltına alındı. Zanlı emniyete getirilip sorguya alındı. Zanlının sorgusunda saman aralarında sigara olduğundan haberi olmadığını ileri sürdü. Zanlı sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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