Tırdan 116 kaçak göçmen çıktı

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( EDİRNE )- Göçmen Kaçakçıları polisten kaçarken jandarmaya yakalandı EDİRNE



- Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 116 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.Edirne’nin Keşan ilçesi, Beğendik Beldesi sapağında 19 Kasım Salı günü saat 04.45 sularında yurt dışına kaçak yollarla giriş yapmak isteyen 116 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre bir aracın göçmen kaçakçılığı olayında öncü olarak kullanıldığı ayrıca göçmenlerin arasında terör örgütü mensubu şahıslarında bulunabileceği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İpsala Polis ekipleri tarafından takibe alınan söz konusu araç Keşan dört yol üzerinden İpsala istikametine geldiği görüldü.

Tır'da 116 kaçak göçmen çıktı Bir müddet sonrada 34 CJC plakalı bir TIR’ın geldiği gözlemlendi. Polisleri gören Tır sürücüsü yönünü değiştirerek Beğendik sapağına saptı. Burada çok fazla ilerleyemeyen sürücü yol takibi yapan Keşan Jandarma ekipleri tarafından durduruldu. İçerisinde yapılan aramalar sonrasında 116 düzensiz göçmen çıktı. Göçmenler Jandarma ekiplerine teslim edilirken Tır sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. (EA)



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