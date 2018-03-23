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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Tırdaki bidon ve gizli bölmelerden bin 200 paket sigara çıktı

Tırdaki bidon ve gizli bölmelerden bin 200 paket sigara çıktı

-Bidonalrın içerisinde kaçak sigara bulunması

Güvenlik Kamerası Polis Kamerası Polis Ekipleri Kaçak Sigara Malzeme Deposu 

--TIR'ın anahtarlar ile gizli bölmelerinin açılması (polis kamerası görüntüleri)

( DENİZLİ )- Tır ile şehir şehir dolaşarak kaçak sigara dağıtan sürücü gözaltına alındı- Kaçak sigara operasyonu güvenlik kamerasında DENİZLİ

- Denizli polis durdurduğu bir tırda yaptığı aramada bidonlar ile birlikte aracın farklı noktalarına gizlenmiş halde yaklaşık bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Doğu kentlerinden Denizli’ye gümrük kaçağı sigara getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşın polis ekipleri harekete geçti. Yasal olarak taşımacılık yapan fakat güzergahındaki bölgelere ve kentlere tırın zula diye tabir edilen gizli bölmelerine sigara saklayarak dağıtım yaptığını belirleyen bir şahıs ve tırı takibe alan ekipler söz konusu aracı Denizli’nin çıkışında, Antalya yolu üzerinde durdurdu. Tır’da arama yapan ekipler aracın iç tarafında malzeme deposu olarak kullanılan gizli bölmede, bidonlara istiflenerek doldurulmuş vaziyette ve aracın doğal boşlukları arasına gizlenmiş olarak bin 200 pakete yakın kaçak sigara ele geçirdi. Polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alınan operasyonda ayrıca 1 kişide gözaltına alındı. (GC-SÇ)
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