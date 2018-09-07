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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Tırda sıkışan sürücü kurtarıldı - KARS

Tırda sıkışan sürücü kurtarıldı - KARS

- Sıkışan sürücünün AFAD ekiplerince kurtarılması Tırda sıkışan sürücü kurtarıldıKARS (AA) - Kars 'ın Digor ilçesindeki trafik kazasında tırda sıkışan sürücü ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.Mehmet Veysel Sevim idaresindeki 63 F 2081 plakalı koyun yüklü tır, aynı istikamette giden Musa Dağdelen yönetimindeki 21 LA 544 plakalı koyun yüklü tıra arkadan çarptı.İki tırın devrildiği kazada araçlarda bulunan 30 koyun telef oldu, sürücüler yaralandı.Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.Araçta sıkışan sürücülerden Sevim, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.Yaralılar sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

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