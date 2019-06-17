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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tırda 585 kilogram eroin ele geçirildi (2) - AĞRI

Tırda 585 kilogram eroin ele geçirildi (2) - AĞRI

- Narkotik dedektör köpeği "Venüs"ün tırda arama görüntüsü - Ele geçirilen eroinin görüntüsü Ağrı 'da tırda 585 kilogram eroin ele geçirildi - İran uyruklu tır şoförü gözaltına alındıAĞRI (AA) - Ağrı 'da İran plakalı tırda 585 kilogram eroin ele geçirildi. Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu İran plakalı tırı durdurdu.Narkotik dedektör köpeği "Venüs" ile yapılan aramada etil alkol bulunan valizlere gizlenmiş 585 kilogram eroin ele geçirildi.İran uyruklu şoför gözaltına alındı, tıra el konuldu.

Tır Şoförü İran Yazılı Açıklama Eroin 

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