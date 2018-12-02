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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Tiran'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği - ARNAVUTLUK

Tiran'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği - ARNAVUTLUK



: - Arnavutluk 'un başkenti Tiran'da "2018 Mevlid - i Nebi Haftası" münasebetiyle düzenlenen programdan detaylar - Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün konuşmasıTiran'da Mevlid - i Nebi Haftası etkinliği - Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince "2018 Mevlid - i Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendiTİRAN (AA) - Arnavutluk 'un başkenti Tiran'da "2018 Mevlid - i Nebi Haftası" münasebetiyle Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince program düzenlendi.
Programa, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Tiran Din Hizmetleri Müşaviri Bekir Yanılmaz'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.
Kur'an - ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Büyükelçi Yörük, "Bugün Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi vesilesiyle onu anmak, onun bizlere bıraktığı kıymetli mirası, onun güzel ahlakını bir kez daha anmak, onun ruhunu şad etmek için bir araya geldik. Yüce Allah'ın selamı ve Peygamber Efendimizin şefaati hepinizin üzerine olsun." ifadelerini kullandı.Türkler ve Arnavutların yüzyıllar boyunca bir arada olduğunu ve olmaya da devam ettiğini dile getiren Yörük, "Bu birlikteliğimizin en önemli örneklerinden birisini şu an bu çatının altında yaşıyoruz, idrak ediyoruz." diye konuştu.
"Peygamber Efendimizin Örnekliği ve Gençlik" konulu konuşma yapan Tiran Din Hizmetleri Müşaviri Yanılmaz da Hz. Muhammed'in hayatı ve ahlakının öğrenilerek uygulanması tavsiyesinde bulundu.Programın sonunda Paskuqan Kur'an Kursu öğrencileri, Türkçe, Arnavutça ve Arapça ilahiler okudu.

Başkent Öğrenciler Irak 

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