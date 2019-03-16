Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tiran'da hükümet karşıtı protesto (2) - ARNAVUTLUK

Tiran'da hükümet karşıtı protesto (2) - ARNAVUTLUK



: - Protestodan detaylarTİRAN (AA) - Arnavutluk 'un başkenti Tiran'da muhalefet tarafından düzenlenen hükümet karşıtı protestoda bazı polis ve göstericiler yaralandı.Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Sosyalist Bütünleşme Hareketinin (LSİ) organize ettiği gösteriye katılan binlerce kişi Başbakanlık binası önünde geçici hükümetin kurulmasını ve erken seçime gidilmesini talep etti.Göstericilerin bir kısmının Arnavutluk Meclisinin önüne gelerek polis kordonunu delmeye çalışması üzerine arbede yaşandı.Göstericiler emniyet mensuplarına sis bombası ve çeşitli nesneler atarken, polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.Çıkan olaylarda bazı polis ve göstericiler yaralandı.Muhalefet lideri ve DP Genel Başkanı Lulzim Basha, parti merkezi önünde toplanan göstericilere yaptığı konuşmada, "Bugün, Tiran ve Millet Şehitleri Bulvarı'nın tarihinde görülen en büyük birlik günüdür. Arnavutluk ve tüm dünya bugün, özgürlük, demokrasi ve Avrupa değerleri için beraber olan bir milletin kararlılığını gördü." dedi.
- Cumhurbaşkanı Meta'dan tepkiCumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlir Meta yaşanan olaylara tepki gösterdi.Açıklamada, "Cumhurbaşkanı İlir Meta durumu endişe ile takip ediyor. Barışçıl gösterilerin düzenlenmesi ve huzurun korunması çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Meta, herkesi çatışmadan kaçınmaya ve provokasyonlardan uzak durmaya çağırdı." ifadesine yer verildi.
Ülkede muhalefet son haftalarda, geçici hükümetin kurulması ve erken seçime gidilmesi talebiyle hükümet karşıtı protestolar düzenliyor. Önceki protestolarda da arbede yaşanmış, bazı polis ve göstericiler yaralanmıştı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise erken seçime gidilmesi fikrine karşı çıkıyor.DP ve LSİ, 18 Şubat'ta milletvekillerinin istifa kararı aldıklarını duyurarak, hükümetten geçiş yönetimi talep etmişlerdi. Avrupa Birliği (AB) temsilcileri ise bu karara karşı çıkmıştı.

Geçici Hükümet Göz Yaşartıcı Gaz Yazılı Açıklama Erken Seçim Hükümet Karşıtı 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı