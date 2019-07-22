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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Araçlardan görüntüler

Ticari Araç 

-Ekiplerden görüntüler
-detay görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza saat 15.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Orhangazi tünelinde meydana geldi. Hüseyin Tural (77) idaresindeki 41 K 4909 plakalı hafif ticari araç, önünde seyir halinde olan Ali Şişkin (34) idaresindeki 35 TGK 25 plakalı tıra arkadan çarptı. Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Hüseyin Tural hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri çıkardı Sürücünün cesedi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Cenaze aracına konan Hüseyin Tural’ın cesedi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle Orhangazi tünelinde trafik yaklaşık 1,5 saat tek şeritten sağlandı.
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