Tıra çarpan otomobilde iki yabancı feci şekilde öldü Haberi



- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde iki Afganistan ve iki İran uyruklu şahsın bulunduğu otomobil, arkadan tıra çarptı. Kazada iki Afganistanlı öldü Kaza gece 02:30 sıralarında Malkara-Tekirdağ yolu İnecik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İran uyruklu sürücü idaresindeki 34 KD 9862 plakalı araç önünde seyreden K.S'nin hakimiyetindeki 17 AAK 422 plakalı Tıra çarptı. Otomobilin içerisinde bulunan iki Afganistan uyruklu şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, 1 iran uyruklu şahıs ise hafif yaralı olarak kurtuldu. Ayrıca kazadan sonra yaralandığı tahmin edilen 34 KD 9862 plakalı aracın sürücüsü ise kazadan sonra araçtan çıkarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatılarak kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

