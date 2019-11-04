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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tıra çarpan otomobil sürüklenerek ters döndü: 1 ölü, 5 yaralı İzle

Tıra çarpan otomobil sürüklenerek ters döndü: 1 ölü, 5 yaralı İzle

Kaza yerinden detay

Polis Jandarma Sağlık Ekipleri 

-Aracın altındaki yaralı
-Trafik aracı
-Trafik polisi kaza yeri ölçümü yaparken
-Kazalı aratan detaylar
-Cenaze aracı
-Kazaya neden olan tır
-Trafik polisi ve jandarmadan detaylar

( KIRIKKALE ) - KIRIKKALE

- Kırıkkale'de bir otomobil, sollamak istediği tıra arkadan çarpması sonucu takla atarak metrelerce sürüklenip ters döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun D. (22) idaresindeki 52 BA 807 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Cafer B.'nin kullandığı 58 JTS 68 plakalı tırın dorsesine çarpması sonucu bariyerlere çarpıp 62 metre sürüklenerek ters döndü. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Mustafa Karakaya (19) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Harun D. ile Ebubekir Ş. (19), Şamil Buğrahan D. (19), Burak O. (20) ve Cihat Y. (20) yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 Acil Servis sağlık ekiplerince yaralılar Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HA-SLH-AŞ-Y)
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