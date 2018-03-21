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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 40 dakikada çıkarılabildi

Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 40 dakikada çıkarılabildi

-Kaza alanından görüntü

Bild Trafik Yoğunluğu Sağlık Ekipleri Trol 

--Yaralının kurtarma çalışmaları
--Yaralının çıkarılması ve ambulansa bindirilişi
--Tır şoförü ile röp.
--Sıkışan trafikt
--Detay

( KOCAELİ - HD)- kazanın meydana geldiği TEM Ankara kesiminde uzun araç kuyrukları oluştu KOCAELİ

- Kocaeli’nin TEM Otoyolu İzmit mevkiinde bir tıra çarpan kamyonun içinde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çabası sonucunda kurtarıldı. Kaza TEM Otoyolu İzmit Hatipköy mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hayati Demir idaresindeki 41 D 6847 plakalı inşaat malzemeleri yüklü kamyon, Abdullah Erdoğan idaresindeki 19 SL 606 çekici plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kağıt gibi katlanan kamyonun sürücüsü kabinindeki Demir ise bulunduğu yerde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre mücadele etti. Ayakları iki araç arasında ezilen kabinde sıkışarak kırılan sürücü Demir’e müdahale etmek isteyen sağlık ekipleri ise sürücü kabininin tavanından araca girdi. Demir daha sonra yaklaşık 40 dakika süren çalışmaların ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak trafik akışının sürdüğü TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayı anlatan tır sürücüsü Abdullah Erdoğan, normal seyrinde giderken birden arkasında gürültü duyduğunu, baktığında ise aracına arkadan çarpıldığını ve sürücüsünün sıkıştığını gördüğünü ifade etti.
Kaza yapan araçların yoldan çekilmesi sonrasında TEM’deki trafik yoğunluğu normale döndü. (GY
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