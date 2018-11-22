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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tıra arkadan çarpan araç hurdaya döndü: 1 ağır yaralı Video

Tıra arkadan çarpan araç hurdaya döndü: 1 ağır yaralı Video

- Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Zafer Karaarslan’ın sıkıştığı yerden çıkarılması

Acil Servis İlk Müdahale Kırmızı Işık 112 Acil Servis Ağır Yaralı 

-- Ağır yaralı Karaarslan’ın ilk müdahaleleri ve olay yerinde ambulansa bindirilişi
-- olay yerinden detay görüntüler
-- ağır yaralı Zafer Karaarslan’ın hastaneden sevk edilişi

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Kula ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü ise ağır yaralandı.Kaza saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Hisarkapı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Zafer Karaarslan(23) idaresindeki 45 LE 207 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Rahmi Adıgüzel(43) idaresindeki 42 LE 770 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Zafer Karaarslan(23), kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi 110 AKS ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaarslan, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavileri yapılan Karaarslan, ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Karaarslan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza dolayısıyla trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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