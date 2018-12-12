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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tır ve çekicilerin 'beynini' çalan şüpheli yakalandı - ŞIRNAK

Tır ve çekicilerin 'beynini' çalan şüpheli yakalandı - ŞIRNAK

Tır ve çekicilerin "beynini" çalan şüpheli yakalandı - ŞIRNAK - Emniyetten genel görüntü - Hırsızın sevk edilmesiTır ve çekicilerin "beynini" çalan şüpheli yakalandı - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde tır ve çekicilerin elektronik devre kartlarını çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde park halindeki tır ve çekicilerin elektronik devre kartlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, park halindeki bazı tır ve çekicilerden toplam 80 bin lira değerinde "beyin" diye tabir edilen elektronik devre kartlarının çalındığı ihbarı üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Cizre Asayiş Grup Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.Düzenlenen operasyonda Cizre Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerinde arama yapan ekiplerce tır ve çekicilerden çalındığı tespit edilen 6 elektronik devre kartı ve 3 akü bulundu, Mesut S. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut S, tutuklandı

Tron Akalan 

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