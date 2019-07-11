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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tır tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Tır tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Kazalı tırlardan görüntü

-Sıkışan şahsı kurtarma çalışması
-Detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da tır, önünde ilerleyen başka bir tıra çarptı. Kazada arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Dörtyol-İskenderun TEM Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzuculu mevkiinde sağ şeritte ilerleyen Yurdal Dokuz (51) hakimiyetindeki 31 P 0830 plakalı tır, önünde giden 31 KOH 99 plakalı tıra çarptı. Kazada tır sürücüsü Yurdal Dokuz olay yerinde hayatını kaybetti. Dokuz’un cansız bedeni ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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