Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tır sürünün arasına daldı: 18 hayvan telef oldu

Tır sürünün arasına daldı: 18 hayvan telef oldu

Kayseri ' de tır, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada 18 hayvan telef olurken, 31 hayvan da yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay Develi ilçesine bağlı Çayırözü mahallesinde meydana geldi. H.Ö idaresindeki 50 AAR 512 plakalı tır yolun karşısına geçen hayvanların arasına daldı. Meydana gelen kazada 18 hayvan telef olurken, 31 hayvan da yaralandı. Kaza sonrası telef olan hayvanlar yoldan kaldırılırken, hayvanların sahibi Bekir Erol ' un üzüntüsü dikkatlerden kaçmadı. (EK

Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı